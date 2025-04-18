أحمد السقا ناعيا سليمان عيد: "مع السلامة يا صاحبي يا عشرة العمر"

كتب- هاني صابر:

نعى النجم أحمد السقا، صديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر أحمد السقا، صورة سليمان عيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون مع السلامة يا سليمان.. مع السلامة يا صاحبي، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله..ربنا يرحمك يصبر أهلك و ولادك و يصبرنا جميعًا.. برجاء الدعاء".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.