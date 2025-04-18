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هاني رمزي ينعى سليمان عيد: كده يا سولي تمشي فجأة.. هتوحشني قوي

10:37 ص الجمعة 18 أبريل 2025

الفنان الراحل سليمان عيد

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كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي على موقع x، زميله الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل.

ونشر هاني صورة الراحل، معلقا "كده برضه يا سولي تمشى فجأة، طب أقول إيه يا صديق عمري يا اللي مافيش زيك صديق".

وتابع "الله يرحمك يا غالي هتوحشني قوي، ربنا يصبّرنا على فراقك.. سليمان عيد".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، وأعلن نجله عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.

هاني رمزي سليمان عيد صلاة الجمعة المجمع الإسلامي مدينة الشيخ زايد
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