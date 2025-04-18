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موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان سليمان عيد

09:26 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    الفنان الراحل سليمان عيد
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    الفنان سليمان عيد
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    سليمان عيد في سيد الناس
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    سليمان عيد
  • عرض 6 صورة
    الفنان سليمان عيد
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أُعلن صباح اليوم الجمعة عن وفاة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل إثرها إلى المستشفى.

عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، كتب نجل الفنان الراحل أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة، في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

الفنان الراحل من مواليد 17 أكتوبر 1961، بدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينيات. وشكّلت مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 إلى جانب الفنان عادل إمام نقطة تحول في مشواره، حيث توالت بعدها أدواره البارزة في السينما والتلفزيون.

قدّم سليمان عيد أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا، شملت المسرح، السينما، والمسلسلات الدرامية، من بينها أفلام "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".

كما عُرف عنه نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من خلال مقاطع الفيديو الطريفة التي كان يشاركها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر منصة "تيك توك".

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