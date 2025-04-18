وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

توفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأعلن نجل الفنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن الفنان الراحل وُلد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

شارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

كما كان للفنان الراحل حضور مميز على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع مصورة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصة على منصة "تيك توك".