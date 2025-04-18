هالة صدقي:" أحمد غزي هو محمود ياسين الجيل الحالي"
09:30 ص الجمعة 18 أبريل 2025
أشادت الفنانة هالة صدقي في تصريحات خاصة لبرنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على"الراديو 9090" بالفنان أحمد غزي، بعد عرض مسلسل "قهوة المحطة" 2025.
وقالت:"ممثل موهوب وأنا شايفاه محمود ياسين الجيل الحالي، لأن عينيه حلوة ومعبرة وهو ممثل مميز جدا، وظهر ذلك من خلال دوره في مسلسل قهوة المحطة".
وشاركت الفنان هالة صدقي مؤخرا في مسلسل "إش إش" ومسلسل "قهوة المحطة".
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