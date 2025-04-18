إعلان

هالة صدقي:" أحمد غزي هو محمود ياسين الجيل الحالي"

09:30 ص الجمعة 18 أبريل 2025

هالة صدقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أشادت الفنانة هالة صدقي في تصريحات خاصة لبرنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على"الراديو 9090" بالفنان أحمد غزي، بعد عرض مسلسل "قهوة المحطة" 2025.

وقالت:"ممثل موهوب وأنا شايفاه محمود ياسين الجيل الحالي، لأن عينيه حلوة ومعبرة وهو ممثل مميز جدا، وظهر ذلك من خلال دوره في مسلسل قهوة المحطة".

وشاركت الفنان هالة صدقي مؤخرا في مسلسل "إش إش" ومسلسل "قهوة المحطة".

هالة صدقي أحمد غزي مسلسل قهوة المحطة الراديو بيضحك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه أزمة صحية مفاجئة

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي