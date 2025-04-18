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روبي على البحر ونور إيهاب في أحدث ظهور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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    روبي
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة صيفية جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

نور إيهاب

خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

رشا مهدي

ظهرت الفنان رشا مهدي بفستان قصير باللون الأبيض ونشرت الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير جمهورها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

روبي

نشرت الفنانة روبي صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، على البحر، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان باللون البرتقالي.

ياسمينا العبد

شاركت الفنانة ياسمينا العبد متابعيها صورة جديدة مع الفنان تامر هاشم، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة بفستان أنيق، خطفت من خلاله أنظار جمهورها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يارا

شاركت الفنانة يارا جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

نجوم الفن يارا درة ياسمينا العبد روبي رنا رئيس أسما شريف منير رشا مهدي ريم البارودي نور إيهاب مي سليم
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