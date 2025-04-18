حدث بالفن| نجمة تدافع عن محمد رمضان وفنان يتعرض لحادث وحريق لوكيشن مسلسل
12:01 ص الجمعة 18 أبريل 2025
إعداد- هاني صابر:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ هالة صدقي تدافع عن ملابس محمد رمضان، وكارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها الـ 29،
أول تعليق من أصالة بعد إغلاق مركز تجميل ابنتها شام الذهبي، وأزمة صحية خطيرة تهدد حياة أحمد العيسوي، وكريم الحسيني يُعلن تعرض سيارته لحادث، وحريق في لوكيشن تصوير مسلسل "عائلة شاكر باشا"، وغيرها من الأخبار
حدث بالفن هلاة صدقي ملابس محمد رمضان هنا الزاهد كارولين عزمي عيد ميلاد كارولين عزمي إغلاق مركز تجميل ابنة أصالة إغلاق مركز تجميل شام الذهبي وفاة مدير الإنتاج سيركان سوكين حريق لوكيشن مسلسل عائلة شاكر باشا مسلسل عائلة شاكر باشا كريم الحسيني أحمد العيسوي يتعرض لأزمة صحية
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