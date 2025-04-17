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بالصور| تكريم عصام عمر وطه دسوقي وسماء إبراهيم في ختام "الفضاءات المسرحية"

11:49 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مصطفى عماد
  • عرض 23 صورة
    عصام عمر وأشرف زكي وطه دسوقي_1
  • عرض 23 صورة
    عصام عمر مع طه دسوقي
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي
  • عرض 23 صورة
    محمد النقلي وأشرف زكي
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي وعصام عمر من التكريم
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي وأشرف زكي وعصام عمر
  • عرض 23 صورة
    سماء إبراهيم
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي مع عصام عمر
  • عرض 23 صورة
    سماء إبراهيم وعصام عمر وطه دسوقي
  • عرض 23 صورة
    سماء إبراهيم 1
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي وعصام عمر
  • عرض 23 صورة
    تكريم عصام عمر وطه دسوقي
  • عرض 23 صورة
    تكريم سماء إبراهيم
  • عرض 23 صورة
    تكريم أحمد سلامة
  • عرض 23 صورة
    أكرم فريد
  • عرض 23 صورة
    عصام عمر وطه دسوقي
  • عرض 23 صورة
    أشرف زكي
  • عرض 23 صورة
    أشرف زكي وعصام عمر وطه دسوقي
  • عرض 23 صورة
    أحمد سلامة
  • عرض 23 صورة
    تكريم محمد النقلي
  • عرض 23 صورة
    أشرف زكي وعلاء قوقة
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كتبت- منى الموجي:

شهدت أكاديمية الفنون، مساء اليوم الخميس 17 أبريل، حفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية، دورة الدكتور أشرف زكي.

وحضر الحفل عددا كبيرا من الفنانين، كما تم تكريم الفنان علاء قوقة، المخرج محمد النقلي، الفنانة سماء إبراهيم، الفنان عصام عمر، الفنان طه دسوقي، الفنان أحمد سلامة.

جدير بالذكر أن عصام عمر وطه دسوقي يشاركان في بطولة فيلم سيكو سيكو الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر، وحقق نجاحا وإيرادات كبيرة في شباك التذاكر، ويشاركهما البطولة: باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، محمود عزب، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس.

عصام شارك أيضا في رمضان 2025 بمسلسل نص الشعب اسمه محمد، بينما شارك طه ببطولة مسلسل ولاد الشمس.

أكاديمية الفنون حفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية الدكتور أشرف زكي علاء قوقة طه دسوقي عصام عمر أحمد سلامة مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسل ولاد الشمس
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