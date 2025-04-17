بالصور| تكريم عصام عمر وطه دسوقي وسماء إبراهيم في ختام "الفضاءات المسرحية"

كتبت- منى الموجي:

شهدت أكاديمية الفنون، مساء اليوم الخميس 17 أبريل، حفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية، دورة الدكتور أشرف زكي.

وحضر الحفل عددا كبيرا من الفنانين، كما تم تكريم الفنان علاء قوقة، المخرج محمد النقلي، الفنانة سماء إبراهيم، الفنان عصام عمر، الفنان طه دسوقي، الفنان أحمد سلامة.

جدير بالذكر أن عصام عمر وطه دسوقي يشاركان في بطولة فيلم سيكو سيكو الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر، وحقق نجاحا وإيرادات كبيرة في شباك التذاكر، ويشاركهما البطولة: باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، محمود عزب، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس.

عصام شارك أيضا في رمضان 2025 بمسلسل نص الشعب اسمه محمد، بينما شارك طه ببطولة مسلسل ولاد الشمس.