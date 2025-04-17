"كان فيه نفسنة وشغل عيال".. هالة صدقي تكشف كواليس جعفر العمدة لأول مرة

كشفت الفنانة هالة صدقي في تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك" المعروض على "الراديو 9090" لأول مرة عن كواليس صعبة مر بها مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وقالت: "مسلسل جعفر العمدة كان ممكن ميكملش، والمخرج محمد سامي كان بيبقى قاعد ومركب محاليل وقت التصوير، لإنه كان تعب جدا".

واستكملت:"وفيه ناس كانت بتيجي التصوير متأخر مفكرين إن دي نجومية، وفي اللوكيشن كان فيه نفسنة، وشغل أطفال، بالرغم إنه من المعروف إن نجم العمل هو اللي بيجي الأول، بينما الممثل الصغير هو اللي بيجي في الأخر".

وأضافت: "أنا جمعت الناس واتكلمت مع محمد رمضان وقولتله ساعدني لأنه بطل العمل، عشان محمد سامي يعرف يشتغل والمسلسل يكمل، والبنات اللي في المسلسل مي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي كلهم صحباتي.. وعلى طول بيجوا عندي البيت وبنتقابل ونتجمع".

وحققت الفنانة هالة صدقي نجاحا كبيرا في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "قهوة المحطة" ومسلسل "أش أش".