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"كان فيه نفسنة وشغل عيال".. هالة صدقي تكشف كواليس جعفر العمدة لأول مرة

10:47 م الخميس 17 أبريل 2025
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    صفصف ووداد
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    صفصف ووداد
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    صفصف
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    صفصف من مسلسل جعفر العمدة
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    هالة صدقي
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    هالة صدقي
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    هالة صدقي وياسمين صبري
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    نرمين الفقي وهالة صدقي وبوسي شلبي
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    ياسر جلال وهالة صدقي
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    نرمين الفقي مع بوسي شلبي وهالة صدقي
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    هالة صدقي مع صديقتها اليابانية
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    هالة صدقي
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    الفنانة هالة صدقي
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    هالة صدقي ومجدي يعقوب
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كشفت الفنانة هالة صدقي في تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك" المعروض على "الراديو 9090" لأول مرة عن كواليس صعبة مر بها مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وقالت: "مسلسل جعفر العمدة كان ممكن ميكملش، والمخرج محمد سامي كان بيبقى قاعد ومركب محاليل وقت التصوير، لإنه كان تعب جدا".

واستكملت:"وفيه ناس كانت بتيجي التصوير متأخر مفكرين إن دي نجومية، وفي اللوكيشن كان فيه نفسنة، وشغل أطفال، بالرغم إنه من المعروف إن نجم العمل هو اللي بيجي الأول، بينما الممثل الصغير هو اللي بيجي في الأخر".

وأضافت: "أنا جمعت الناس واتكلمت مع محمد رمضان وقولتله ساعدني لأنه بطل العمل، عشان محمد سامي يعرف يشتغل والمسلسل يكمل، والبنات اللي في المسلسل مي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي كلهم صحباتي.. وعلى طول بيجوا عندي البيت وبنتقابل ونتجمع".

وحققت الفنانة هالة صدقي نجاحا كبيرا في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "قهوة المحطة" ومسلسل "أش أش".

الفنانة هالة صدقي كواليس جعفر العمدة برنامج الراديو بيضحك الراديو 9090 مسلسل جعفر العمدة
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