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محمد ممدوح أفضل ممثل دور ثاني في مهرجان جمعية الفيلم

09:35 م الخميس 17 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    محمد ممدوح
  • عرض 5 صورة
    محمد ممدوح
  • عرض 5 صورة
    محمد ممدوح
  • عرض 5 صورة
    الفنان محمد ممدوح
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كتبت- منى الموجي:

حصل الفنان محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل دور ثاني من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته الـ51 عن دوره في فيلم أهل الكهف للمخرج عمرو عرفة.

وأعرب الفنان محمد ممدوح في بيان صحفي عن سعادته بهذه الجائزة ومشاركته في هذا العمل، مشيرا إلى أن المخرج عمرو عرفة وخالد النبوي ومحمد فراج وغادة عادل من أبرز الأسباب التي كانت تضيف بهجة خلال العمل.

وأشار "الحكاية في أهل الكهف تاريخية وأعجبني بها الحروب، وتحديدا من العصور الرومانية، فهي تجربة جديدة، وأنا واحد من الـ٦ أو الـ٧ من أهل الكهف، فتتوالى الأحداث في ٣٠٠ سنة".

قصة الفيلم مستوحاة من مسرحية توفيق الحكيم، إذ يتناول الفيلم في إطار خيالي قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

وشارك في بطولته مع ممدوح كل من خالد النبوي، ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد فراج وهاجر أحمد، وريم مصطفى، وأحمد بدير، وعبدالرحمن أبوزهرة، وأحمد عيد وصبرى وفواز، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

محمد ممدوح مهرجان جمعية الفيلم أهل الكهف خالد النبوي غادة عادل عمرو عرفة
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