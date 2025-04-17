سما المصري تبكي.. وعن مرتضى منصور: كان ممكن يسجنني وتنازل عن حاجة وعشرين قضية

القاهرة- مصراوي:

يستضيف المذيع نزار الفارس في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 18 أبريل، سما المصري في حلقة جديدة من برنامجه "من قريب" على قناة "عراق الحدث".

ويعد ظهور سما المصري هو الأول بعد خروجها من السجن، وكشف الإعلان الدعائي عن بعض التصريحات التي ستأتي على لسانها في الحلقة، إذ تحدثت عن تفاصيل خلافها مع المستشار مرتضى منصور، مؤكدة أنه كان يمكن أن يسجنها في أكثر من عشرين قضية، لكنه تنازل عنها جميعًا وسامحها.

وأكدت باكية أنها لا تريد أن تحتاج أي شيء من أي شخص، قائلة "الاحتياج صعب، ومش عايزة أمد إيدي لحد".

وخلال اللقاء، تسخر من الإطلالة التي ظهر بها الفنان محمد رمضان في حفله الأخير بأمريكا، ووصفتها بأنها بدلة رقص.