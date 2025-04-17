إعلان

سما المصري تبكي.. وعن مرتضى منصور: كان ممكن يسجنني وتنازل عن حاجة وعشرين قضية

09:28 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

يستضيف المذيع نزار الفارس في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق 18 أبريل، سما المصري في حلقة جديدة من برنامجه "من قريب" على قناة "عراق الحدث".

ويعد ظهور سما المصري هو الأول بعد خروجها من السجن، وكشف الإعلان الدعائي عن بعض التصريحات التي ستأتي على لسانها في الحلقة، إذ تحدثت عن تفاصيل خلافها مع المستشار مرتضى منصور، مؤكدة أنه كان يمكن أن يسجنها في أكثر من عشرين قضية، لكنه تنازل عنها جميعًا وسامحها.

وأكدت باكية أنها لا تريد أن تحتاج أي شيء من أي شخص، قائلة "الاحتياج صعب، ومش عايزة أمد إيدي لحد".

وخلال اللقاء، تسخر من الإطلالة التي ظهر بها الفنان محمد رمضان في حفله الأخير بأمريكا، ووصفتها بأنها بدلة رقص.

سما المصري مرتضى منصور محمد رمضان بدلة رقص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات