أحدث ظهور لـ أمينة خليل.. والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت أمينة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمراية، عسولة، ما شاء الله، أحلى واحدة من غير مجهود، إيه الجمال ده يا جدعان".

يذكر أن، أمينة خليل خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية" وشاركها البطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.