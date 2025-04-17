عمرو وهبة ينشر مقطع فيديو كوميدي ..ويعلق: "استدعاء ولي أمر"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان عمرو وهبة، متابعيه عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو يتحدث فيه بشكل كوميدي عن استدعاء "مدرسة لولي أمر".

ونشر عمرو وهبة، الفيديو الذي حمل تدوينة "لما المدرسة تطلبلك الوالدين"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استدعاء ولي أمر".

وكان عمرو وهبة، وجه التهنئة لصديقه المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر بعقد قرانهما، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ألف مبروك للأستاذ H والآنسة L".

وشارك عمرو وهبة في دراما رمضان 2025 بمسلسل"شباب امرأة".

مسلسل "شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق، محمود حافظ، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.