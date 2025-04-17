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أزمة صحية خطيرة تهدد حياة أحمد العيسوي.. وإيناس عز الدين تشكر نقيب الموسيقيين

08:13 م الخميس 17 أبريل 2025
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    أحمد العيسوي ومصطفى كامل وإيناس عز الدين وحمادة هلال
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    الفنانة إيناس عز الدين
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    إيناس عز الدين
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    إيناس عز الدين
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    إيناس عز الدين
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    ايناس عز الدين (1)
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    إيناس عز الدين
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    إيناس عز الدين
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    إيناس عز الدين
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القاهرة- مصراوي:

وجهت الفنانة إيناس عز الدين، رسالة شكر إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بعد تعرض زوجها الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، لوعكة صحية طارئة استدعت دخوله إلى قسم الرعاية المركزة قبل 4 أيام.

وأعربت إيناس عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من مصطفى كامل، مؤكدة أنه لم يتركها لحظة واحدة في هذه الأزمة الصعبة، بل ظل متواجدا معها طوال الوقت للاطمئنان على صحة زوجها.

وأضافت إيناس أن الدعم لم يقتصر على النقيب فقط، بل شمل جميع أعضاء مجلس النقابة، مثل حلمي عبدالباقي، نادية مصطفى، ومنصور هندي، الذين كانوا معها في كل الأوقات.

أما عن الحالة الصحية لزوجها الفنان أحمد العيسوي، أكدت أمه مر بأزمة صحية خطيرة هددت حياته، وطمأنت جمهورها ومحبي زوجها بأن الأمور الآن في تحسن ملحوظ بعد فترة عصيبة من القلق والخوف.

وأوضحت أن زوجها تعرض لارتفاع حاد في ضغط الدم، مما استدعى دخوله إلى الرعاية المركزة فورا، وخضع لتجهيزات طبية عاجلة، ووصفت هذه الأيام بأنها كانت بمثابة "أصعب 3 أيام رعب في حياتها، مؤكدة أن الأمور الآن مستقرة بفضل بروتوكول العلاج المتبع، والحمد لله على تجاوز هذه الأزمة الصحية الخطيرة".

إيناس عز الدين أحمد العيسوي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية
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