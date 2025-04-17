الليلة.. حسام حبيب يطل على جمهوره في بث مباشر على "تيك توك"

كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب حسام حبيب للظهور في بث مباشر عبر منصة تيك توك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 17 أبريل، يكشف خلالها عن مجموعة من الأخبار المهمة والتفاصيل الجديدة المتعلقة بمسيرته الفنية وأعماله القادمة.

يأتي هذا الحدث في إطار استعداداته المكثفة لإطلاق ألبومه الجديد المنتظر خلال صيف 2025، والذي يضم 10 أغاني متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويعد هذا الظهور هو الأول له بعد أن تصدر اسمه مؤخرًا مؤشرات البحث بعد شائعات خطوبته من البلوجر الأردنية سارة.

وتعاقد حسام حبيب مؤخرا مع المخرج طارق العريان على المشاركة في غناء وألحان أغاني فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، والمقرر بدء تصويره قريبا.