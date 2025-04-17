بـ"فستان قصير".. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هنا الزاهد، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشعور الحقيقي للسعادة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر في كل حالاتك، ما شاء الله، عسولة أوي، قمر، حلويات، ملكة الملكات".

يذكر أن، هنا الزاهد تنتظر طرح فيلمها الجديد "ريستارت" بدور العرض السينمائي المقرر أن تنافس من خلاله في عيد الأضحى المقبل.

فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ومحمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.