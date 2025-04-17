بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلادها الـ 29 (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صورا لها من احتفالها بعيد ميلادها الـ 29 .

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم عيد ميلادي.. أشعر بامتنان كبير للحياة، ولجميع نعمها".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، ما شاء الله، الجمال المصري، كل سنة وانتِ طيبة يا كارووو وعقبال سنين كتير وتحققي اللي بتتمنيه ونفسك فيه، أحلى سمارة في الحتة، جميلة".

وتعد كارولين عزمي من مواليد 17 أبريل 1996، ودرست بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية، وشاركت في مسرحيات (الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم)، كما شاركت في مسلسلات (رأس الغول، الأب الروحي، الحلال).