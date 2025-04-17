أول تعليق من أصالة بعد إغلاق مركز تجميل ابنتها شام الذهبي

كتب-مصطفى حمزة:

دعمت المطربة أصالة ابنتها شام الذهبي، بعد إعلان وزارة الصحة إغلاق مركز التجميل الخاص بها.

وكتبت أصالة، في أول تعليق لها بعد إغلاق المركز، عبر صفحتها في موقع فيسبوك:" كتير مرّينا أنا والولاد بامتحانات صعبة، وأيام أصعب وبكلّ مرّه ما كان عندي شكّ بعدل رب العالمين، وكانت حياتي من بداياتي لليوم عباره عنّ جمله بتقول ( الناس الأشرار قلال بس بيوجعوا ولازم دائماً مهما كترت الجروح والصدمات نقارنهم بالكتار ونتذكرهم لنعرف إنهم مهما كتروا قلال )".

وتابعت:" ونحنا اليوم بامتحان من هالإمتحانات وبيمرّ ورح يمرّ وشام، هي النّور اللي مضوّي حياة آلاف البشر أنا منهم …بنتي الملاك رح تبقى ملاك ومارح يوجعها أكتر من وقته الوجع ودواها نحنا أهلها اللي كان إلنا سعادة تكون شام منّا وفينا شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة العلم والتهذيب والعطاء عم تمرق منّ شارع ضيّق بهالحياة اللي فيها شوارع مضوايه بأهل أنتوا منهم يا طيبين يا أهلنا وأصحابنا وناسنا".

وأضافت المطربة:" وهالشارع مهما ضاق رح يخلص ورح تطلع منّه منّ غير ماتشوف وراها أو حتّى تتذكّر شو كان هالمرور صعب ومافي مرور إلًا و بتصادفه عثرات والعثرات بتكبر وبتكتر لمّا هالمرور منّ رحلة هالحياة بيكون مو عادي ونجاح شام مو عادي ومرورها بهالحياة أكيد حيصادفه عثرات وأكيد حيكون فيه صعوبة حتّى بتحقيق السهل".

وفي رسالة إلى ابنتها:" كل القلوب الحلوة ياحلوة الحلوات معك، و بتدعمك وقلبي قبل إيدي وروحي ملكك وتحت امرك وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكي ..وبتصير أشياء بتكون عكس شو توقعنا وبتصدمنا لتقوّينا وترجًعنا أحلى وأقوى وأحنّ وأهدى وشامي الحلوه حلوه وهاديه وإنسانه وكلّ طاقات الفرح والفرج رح تتهيّأ لها والله مع المخلصين".

وتأتي رسالة المطربة أصالة، عقب إعلان وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن الغلق الإداري لمركز تجميل لمؤسسته شام الذهبي "ابنة المطربة"، لحين تلافي المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية.