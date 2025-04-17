بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة روبي جمهورها، صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية ولاقت "إعجاب المتابعين.

ونشرت روبي الصور، التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان باللون البرتقالي.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "الجميلة، قلبي، جمالك، حورية البحر، الجمال المصري الأصيل، المبدعة، أحلى واحدة دي ولا إيه، ديمًا جميلة".

يذكر أن الفنانة روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" بطولة العمل كندة علوش، نيللي كريم، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

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