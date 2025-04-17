إعلان

بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

04:44 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    روبي
  • عرض 4 صورة
    روبي
  • عرض 4 صورة
    روبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة روبي جمهورها، صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية ولاقت "إعجاب المتابعين.

ونشرت روبي الصور، التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان باللون البرتقالي.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "الجميلة، قلبي، جمالك، حورية البحر، الجمال المصري الأصيل، المبدعة، أحلى واحدة دي ولا إيه، ديمًا جميلة".

يذكر أن الفنانة روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" بطولة العمل كندة علوش، نيللي كريم، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

View this post on Instagram

A post shared by Ruby (@therubyegy)

اقرأ أيضًا:

سلوى عثمان: "دوري في العطار والسبع بنات نقطة سودة"

كريم الحسيني يُعلن تعرض سيارته لحادث: " اللهم أجرني في مصيبتي"

مي فاروق تروج لأغنيتها "اللي شافنا" .. خامس أغاني ألبوم "تاريخي"

روبي إنستجرام مسلسل إخواتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من أصالة بعد إغلاق مركز تجميل ابنتها شام الذهبي

إعلان

إعلان

لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
ما مصير الشهادة مرتفعة العائد 27% في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار المركزي اليوم؟