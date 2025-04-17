أصالة في مواجهة محمد فؤاد.. تفاصيل ألبومات عيد الأضحى

كتب-مصطفى حمزة:

تشهد الساحة الغنائية في يونيو المقبل، طرح مجموعة من نجوم الأغنية، ألبوماتهم الجديدة، وفي مقدمتهم محمد فؤاد، أصالة، بهاء سلطان.

المطرب رامي جمال، من جانبه فضل تأجيل طرح ألبومه الجديد من شهر مارس الماضي، إلى يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع موسم عيد الأضحى.

وطرح المطرب مؤخرا، من ألبومه أغاني، "مش مجرد حب"، من كلمات رمضان محمد، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، و"مين يا قلبي"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع محمود صبري.

وتعاون رامي جمال، مع الملحنين والموزعين، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، رمضان محمد، محمود أنور، أسامة الخطيب.

بهاء سلطان

المطرب بهاء سلطان، يستعد لطرح ميني ألبوم تحت عنوان "رسيني"، ويضم 5 أغاني، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ويقدم بهاء سلطان أغاني: (اترموا، بنشوف فلان، الطيبين)، وتعاون في الأغاني مع الشعراء والملحنين والموزعين، تامر حسين، منة القيعي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وسام عبد المنعم.

محمد فؤاد

المطرب محمد فؤاد، بعد تعاقده مع المنتج محمد مجاهد، قرر طرح ألبومه في يونيو المقبل، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وتعاون المطرب في أغاني الألبوم، مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، منة القيعي، أسامة محرز، تامر حسين، أحمد شكري، ومن الملحنين، عزيز الشافعي، وليد سعد، مدين، مصطفى العسال، وفارس فهمي.

ويتولى توزيع الأغاني، الموزعين الموسيقيين، توما، كريم عبدالوهاب، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم.

أصالة

المطربة أصالة، تستعد لطرح ألبومها بالتعاون مع شركة روتانا، ويضم 11 أغنية، ومنها 3 أغاني من كلمات الشاعرة منه القيعي، وهي: كلام فارغ، حبة حبة، جرسة إيه دي.

ومن كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، تقدم أغنية أحبك أكرهك، وهي من ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وتعاونت المطربة مع الشعراء، أحمد المالكي في" أنا هنساك"، ومحمد كلازا " مش وحشة"، ومصطفى حدوتة "عندي اكتفاء"، وعليم "ماوحشتكش"، و"المال السايب"، و إسلام جريني "العنب الساقع".

وعلى مستوى الملحنين، والموزعين ، تعاونت المطربة أصالة، مع تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبد المجيد، وعمرو الشاذلي، محمد مصطفى، وليد العطار، جابر جمال، إسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

المطربة أصالة، تقدم ألبومها تحت إشراف زوجها الشاعر فائق حسن، والمنتج الفني أشرف سالم.