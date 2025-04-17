القاهرة السينمائي يعلن اختيار فيلم "عين حارة" للمشاركة ضمن مبادرة Fantastic 7 بمهرجان كان

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن اختيار مشروع الفيلم العراقي "عين حارة" للمخرج ياسر كريم، لتمثيله ضمن مبادرة Fantastic 7، التي تُقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

وجاء ترشيح الفيلم بعد مشاركته المميزة في ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من المهرجان عام 2024، ولفت الأنظار بأسلوبه الفني الذي يمزج بين الأسطورة والواقع، ويعرض قصة شابة تقاوم التقاليد في أهوار جنوب العراق.

وفي سياق متصل، أعلن المهرجان عن عودته إلى سوق مهرجان كان السينمائي، وذلك من خلال جناح مشترك يجمعه بمهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC)، في خطوة تهدف إلى الترويج لمصر كوجهة مميزة للتصوير السينمائي.

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