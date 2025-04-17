نهال طايل توجه رسالة لمحمد رمضان: "ليه بتعمل كده وبتزايد على مين؟"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الإعلامية نهال طايل رسالة للفنان محمد رمضان، عقب ظهوره المثير للجدل في حفله الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي رفع خلاله علم مصر، وظهر بإطلالة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت "طايل" عن استيائها من تصرفات رمضان، قائلة خلال برنامجها: "ليه بنعمل كده؟، هو إحنا بطلنا لبس الحلقان عشان ندخل على اللبس ده! إيه اللي وصلنا لكده؟! رايح تلبسه كمان ورافع علم مصر، يعني إنت هنا بتمثل الشعب المصري، طب تلبس اللي تلبسه لكن سيب العلم في حاله."

وتابعت: "أنا مستغربة ليه بتعمل كده وبتزايد على مين؟"، الناس كانت بتقول محمد رمضان بيرجع خلاص، وبيعمل مسلسلات ويرجع يلم العيلة قدامه، لكن أنت مصمم تهد كل خطوة ربنا بيبعتهالك".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان أثار موجة من الانتقادات بعد تداول صور وفيديوهات من حفله الأخير بأمريكا، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن إطلالته لم تكن موفقة، وشبّهها البعض بملابس الرقص الشرقي.

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