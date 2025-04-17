"ما بطيقها لكن قرار غبي".. ناندا محمد تعلق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين

كتبت- سهيلة أسامة:

علقت الفنانة السورية ناندا محمد، على قرار شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين، والذي أُعلن رسميًا أمس الأربعاء من قبل النقابة.

وكتبت ناندا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "يعني أنا ما بطيقها لسلاف فواخرجي، ومواقفها السياسية والإنسانية من أبشع ما يمكن، بس قرار فصلها من نقابة الفنانين قرار غبي ومسيء للنقابة."

وأضافت: "نقابة الفنانين في سوريا، يا جماعة غلط كتير تتصرفوا هيك، النقابات مو مسؤولة عن معاقبة المجرمين والمدافعين عنهم، وإذا بدكن تعملوا خطوة بهذا الاتجاه أكيد مو هيك، غير إنو رح تخلوها تشحد على حالها".

واختتمت: "بدنا محاكمات للمجرمين والمدافعين عنهم، والدولة السورية مسؤولة عن هالشي".

وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت بيانًا أعلنت فيه شطب عضوية سلاف فواخرجي، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري.

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