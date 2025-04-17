المتحدث الرسمي لـ MBC ينفي صحة أسماء لجنة تحكيم "The Voice" المتداولة

كتبت- سهيلة أسامة:

نفى بسام البريكان، المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات MBC، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice، والمقرر انطلاقه قريبًا عبر شاشات المجموعة.

وكتب "البريكان" عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "لا صحة لما يتم تداوله عن أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice، والمعلومات المتداولة غير صحيحة، نرجو الاعتماد على المصادر الرسمية فقط".

يُذكر أن آخر موسم من البرنامج عُرض في عام 2023، وضمّ لجنة تحكيم مكونة من النجوم: هاني شاكر، نجوى كرم، سميرة سعيد، وملحم زين، وحظي بتفاعل كبير من الجمهور العربي وقت عرضه.

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