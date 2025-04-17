وفاة مدير الإنتاج.. حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "عائلة شاكر باشا"

كتبت- نوران أسامة:

شهد موقع تصوير مسلسل "عائلة شاكر باشا" خلال الساعات الماضية حريقًا ضخمًا هو الحريق الثاني منذ بدء التصوير، وأسفر الحادث عن وفاة مدير الإنتاج سيركان سوكين، بعد تعرضه لأزمة قلبية إثر استنشاقه كميات كبيرة من الدخان أثناء محاولته السيطرة على الحريق.

وكشفت وسائل إعلامية تركية عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أن الموسم الأول من المسلسل سيتوقف عند الحلقة الـ16، على أن يُعرض الموسم الثاني في شهر سبتمبر، مع أحداث جديدة تدور بعد مرور فترة زمنية طويلة.

كما أوضحت أن الموسم الثاني سيشهد انضمام النجمتين التركيتين إيدا إيجه وهازال كايا إلى طاقم العمل.

من جانبها، أصدرت شركة "القمر" المنتجة للمسلسل بيانًا رسميًا نعت فيه مدير الإنتاج الراحل، ووصفت الحادث بـ"المؤسف والمؤلم"، مؤكدة أن الفاجعة أثرت بشكل كبير في أجواء وكواليس التصوير.

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