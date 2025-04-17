تفاصيل دويتو إدوارد وكارولينا كرم

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان إدوارد، لتقديم دويتو غنائي، بمشاركة الفنانة اللبنانية كارولينا كرم، وذلك بعد غيابه عن الفترة الماضية ساحة الأغنية.

الفنان إدوارد، الذي بدأ مشواره الفني من خلال عالم الأغنية، بدأ مؤخرا تسجيل الأغنية التي يقدمها بمشاركة الفنانة كارولينا كرم.

الأغنية بعنوان "عجبني"، ومن كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان محمد مدين، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس،و من إنتاج ياسر الحريري.

الفنانة اللبنانية كارولينا كرم، بدأت مشوارها من خلال الرقص الشرقي، قبل اتجاهها إلى الغناء، طرحت عدة أغاني عبر موقع يوتيوب، و منها "ياكداب"، و "شوف"، و "بمبي" بمشاركة الفنان جاد شويري.