بسبب عرضه اليوم على نتفليكس.. فيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام يتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم فيلم "اللعب مع العيال" تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان منصة نتفليكس عن بدء عرضه اليوم، 17 أبريل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب يواجه سلسلة من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

والعمل من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، كل من: أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، وآخرين، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويُعد أول تعاون يجمعه بمحمد عادل إمام.

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