رامز جلال يبدأ تصوير "بيج رامي" استعدادًا لعرضه في صيف 2025

كتبت- نوران أسامة:

بدأ النجم رامز جلال تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "بيج رامي"، والمقرر طرحه في موسم صيف 2025.

الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

يذكر أن رامز جلال عُرض له في شهر رمضان 2025 برنامج المقالب "رامز إيلون مصر".

وشهد البرنامج هذا العام مشاركة عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم: فيفي عبده، أحمد العوضي، زينة، أحمد فهمي، نور النبوي، مصطفى غريب، نور إيهاب، إمام عاشور، وهدى الإتربي.

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