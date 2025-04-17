صفحات مهرجان "كوتشيلا" تتجاهل حفل محمد رمضان.. وأزمة "بدلة الرقص" تتصاعد

كتب-مصطفى حمزة:

أثار النجم محمد رمضان، جدل واسع، عقب ظهوره مرتديا "بدلة رقص"، خلال مشاركته في مهرجان وادي كوتشيلا بأمريكا، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضده، ومطالب في مجلس النواب بشطبه.

النجم محمد رمضان، الذي تصدر قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية، واجه انتقادات عديدة، وأعلن اتحاد النقابات الفنية، عن إجراءات التحقيق معه، وذلك بعد ظهوره الأحد الماضي، مرتديا ملابس تشبه "بدلة الرقص الشرقي".

ومع تصاعدت الانتقادات التي وجهت عبر مواقع التواصل، إلى النجم المثير للجدل، قدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الثقافة، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق "محمد رمضان" وشطبه من سجلات نقابة المهن التمثيلية، على خلفية ظهوره في حفل بأمريكا، بما يسيء إلى المجتمع المصري.

ويأتي الهجوم الذي تعرض له "رمضان"، في مصر، بالتزامن مع عدم وجود إي صدى لمشاركته في مهرجان "وادي كوتشيلا للفنون والموسيقى"، إذ لم يتم نشر أي صور من الفقرة التي قدمها الأحد الماضي، في جميع صفحات المهرجان بمواقع التواصل.

صفحات المهرجان، نشرت صور من حفلات أبرز نجومه، ومنهم ليدي جاجا، وبوست مالون، ميجان ذا ستيلون، وترافيس سكوت، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الكلاسيكية، وغيرها من الفعاليات.

من ناحية أخرى أعلن النجم محمد رمضان، عن طرح أغنية جديدة بعنوان "بحب أغيظهم"، اليوم الخميس، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات التي تعرض لها.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب محمد رمضان: "أغنية بحب أغيظهم يوم الخميس الساعة خمسة على جميع المنصات بإذن الله، و حفلتي الثانية في كوتشيلا يوم الأحد الساعة ٦ مساء بتوقيت كاليفورنيا ٣ الفجر بتوقيت القاهرة و استنوا لينك الحفلة على قناتي الرسمية على واتساب".