سلوى عثمان: "دوري في العطار والسبع بنات نقطة سودة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة سلوى عثمان عن ندمها للمشاركة في مسلسل العطار والسبع بنات، بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وخلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد، قالت سلوى: "الحمد لله معملتش حاجة مش عاجباني، ما عدا حاجة واحدة زمان اللي هو العطار والسبع بنات، وده بالنسبة لي نقطة سودة جدًا".

وأضافت: "أنا دخلت اشتغلت سألتهم، يا جماعة أنتم مكملين الدور إزاي وسألت أستاذ مصطفى محرم قالي أنا كاتب الدور ليكي، لما دخلت التصوير اكتشفت إن مفيش دور وخلاص صورت، وكان في حاجات مكتوبة متعملتش، وطلع بالنسبالي دور سيئ جدًا، ومكنش ينفع أصلًا إن أنا أعمله".

وتابعت: "ناس كتير فعلًا من أصحابي لاموا عليا إني وافقت عليه، قولتلهم إني أخدت ورق واللي اتقالي غير اللي اتعمل".

يُذكر أن مسلسل العطار والسبع بنات عُرض عام 2002، وهو من بطولة نور الشريف، ماجدة زكي، سمية الألفي، عماد رشاد، وهالة فاخر، ومن تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

وكانت آخر مشاركات سلوى عثمان في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إنجي المقدم، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، خالد الصاوي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

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