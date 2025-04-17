كريم الحسيني يُعلن تعرض سيارته لحادث: " اللهم أجرني في مصيبتي"

كتبت - سهيلة أسامة:

كشف الفنان كريم الحسيني عن تعرض سيارته لحادث سير، بعدما صدمها موتوسيكل أثناء توقفها، ونقل سائق الموتوسيكل إلى المستشفى.

ونشر الحسيني عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله... عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتسيكل، وصاحب الموتسيكل في المستشفى دلوقتي، قدر الله وماشاء فعل، عوض علينا عوض الصابرين يا رب".

وأضاف: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، الحمد لله رب العالمين".

يذكر أن كريم الحسيني كانت أخر مشاركته كانت بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وفتوح أحمد وهدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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