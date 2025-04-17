مي فاروق تروج لأغنيتها "اللي شافنا" .. خامس أغاني ألبوم "تاريخي"

كتبت - نوران أسامة:

روجت الفنانة مي فاروق لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "اللي شافنا"، وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد "تاريخي"، والمقرر طرحها قريبًا.

ونشرت مي مقطعًا من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللي شافنا.. قريبًا الأغنية الخامسة من ألبوم تاريخي".

جدير بالذكر أن مي فاروق طرحت قبل شهر تقريبا أغنيتها "كان نفسي أقابلك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف.

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