حميد الشاعر يروج لأغنيته الجديدة "من دخلتك علينا"

كتبت - سهيلة أسامة:

روّج الفنان حميد الشاعري لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "من دخلتك علينا"، والمقرر طرحها قريبًا.

ونشر حميد صورة من كواليس العمل، ظهر فيها برفقة عدد من صناع الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "من شمال الصورة مدير أعمالي طاهر فوزي، الشاعر الجميل تامر حسين، مش عارف مين اللي بعده ده، أسامة رشدي رئيس روتانا إيجيبت، الموزع الموسيقي الرائع توما، الملحن العسل مدين، وأمير مش عارف اسمه التاني الصراحة بس هو بيشتغل في روتانا، قريبًا جدًا أغنية (من دخلتك علينا)".

الفنان حميد الشاعري طرح مؤخرا أغنية "جوانا حنين"، وهي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

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