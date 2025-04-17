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نجاة الفنانة علياء صبحي وابنتها من حادث سير مروع بالتجمع الخامس (صورة)

11:32 ص الخميس 17 أبريل 2025

علياء صبحي

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كتبت - نوران أسامة:

أعلنت الفنانة علياء صبحي عن تعرضها هي وابنتها لحادث سير مروع أثناء تواجدهما في منطقة التجمع الخامس.

وشاركت علياء جمهورها صورها لها أثناء تواجدها داخل المستشفى عقب الحادث دون الكشف عن تفاصيل إصابتهما، ونشرتها عبر حبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وكانت علياء صبحي قد شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي يضم نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، وبشرى، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.ان، علياء صبحي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

علياء صبحي

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علياء صبحي حادث سير التجمع الخامس
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