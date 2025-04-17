ليلى زاهر تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها على هشام جمال

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر متابعيها، صورًا جديدة من جلسة تصوير عقد قرانها على المنتج والفنان هشام جمال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى بإطلالة بسيطة وجذابة، وعلّقت على الصور قائلة: "رسميًا.. زوجة هشام جمال".

وأُقيم عقد القران في أجواء عائلية مساء الثلاثاء، بحضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني والرياضي، كان أبرزهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان محمد جمعة، والفنان عمرو وهبة، والفنانة دنيا سامي، إلى جانب حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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