بعد شطب عضويتها بسوريا.. سلاف فواخرجي توجه رسالة إلى وفاء عامر: "مصر وأهلها هم الماس"

كتب-مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة إلى الفنانة وفاء عامر، بعد إعلان الأخيرة موقفها من إصدار نقابة الفنانين السوريين، شطب عضوية "سلاف".

الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجهت رسالتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "محبتكم واحتضانكم ثروتي الحقيقية يا بنت الأصول، مصر وأهلها هم الماس وأعلى وأغلى".

وقامت الفنانة السورية ، بإعادة نشر منشور من صفحة الفنانة وفاء عامر، في موقع فيسبوك،جاء فيه ،:"سلاف فواخرجي، شطبت عضويتها نقابة سوريا، أهلا بيها وسط زملائها وحبايبها، فنانةعظيمة، ثروة لا يقدرها، إلا من يفهم في الماس".

نقابة الفنانين السورية، أعلنت في بيان نشر أمس الأربعاء، شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي، وأكدت أن الشطب تم بسبب إنكار الفنانة الجرائم الأسدية ، وتنكرها لآلام الشعب السوري