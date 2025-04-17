بالصور.. ليلى زاهر تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها على هشام جمال

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من عقد قرانها على المنتج هشام جمال.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "رسميا الأستاذة هشام جمال".

ومن جانبها علقت شقيقتها ملك زاهر، وكتبت: "اللهم إني أسألك أن تحفظ أختي وزوجها، وأن تُعيذهما من كل عين لامة، ومن كل حسدٍ وسوء، اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة، وبارك لهما في حياتهما، وأحفظهما بحفظك يا أرحم الراحمين.".

كما علق والدها الفنان أحمد زاهر، وكتب: "ما شاء الله ربنا يحرسكم وحفظكم من العين ماشاء الله زي القمر بحبكم اوي".

وتلقى ليلى التهانئ من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شيكو، الفنانة يارا السكري، الفنانة بسمة داود، الفنانة دنيا سامي، وغيرهم.

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