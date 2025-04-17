يارا السكري تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال".

View this post on Instagram A post shared by يارا السكري ® (@yaraelsokkary)

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يخربيت حلاوتك"، "أجمل ما رأت عيني"، "آسيا التمساح عمل شغل"، "يخربيت جمالك ياعم"، "يخربيت جمالك".

شاركت يارا السكري في مسلسل "فهد البطل"، رمضان 2025"، والذي ضم كوكبة من النجوم، وهم: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، حجاج عبد العظيم وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



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