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روجينا تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير مع زوجها أشرف زكي وابنتيهما (صور)

02:03 ص الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    روجينا تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 6 صورة
    روجينا وابنتيها مايا ومريم
  • عرض 6 صورة
    روجينا تحتفل بعيد ميلادها (2)
  • عرض 6 صورة
    روجينا ومايا اشرف زكي
  • عرض 6 صورة
    روجينا تحتفل بعيد ميلادها بحضور زوجها
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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلادها بحضور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، وابنتيهما مايا ومريم.

ونشرت روجينا مقطع فيديو لها من عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنه وانتوا كل حياتي".

وشاركت روجينا في مسلسل "حسبة عمري" بطولة عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.

بينما شارك أشرف زكي في مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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روجينا أشرف زكي نقيب المهن التثميلية انستجرام روجينا
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