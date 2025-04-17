بعد جدل "بدلة الرقص".. هكذا يستعد محمد رمضان لحفله الثاني بأمريكا

كتب - معتز عباس:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا جديدة من آخر استعدادًات حفله الغنائي الجديد يوم الأحد المقبل ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب رمضان تعليقًا على الصور التي نشرت عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مشاعر لوس أنجلوس "الخطيرة" تسيطر على كوتشيلا! الطاقة هنا جنونية"، والتي تفاعلت معه الفنانة بدرية طلبة.

يقام حفل محمد رمضان الثاني كوتشيلا يوم الأحد الساعة ٦ مساء بتوقيت كاليفورنيا والذي يعرض على قناته الرسمية على تطبيق "واتساب".

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص".

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جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

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