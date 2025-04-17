حدث بالفن | شطب نجمة ورقص ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة ونجم يثير الجدل

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نقابة الفنانين السوريين تقرر شطب سلاف فواخرجي من سجلاتها، نسرين طافش تثير الجدل بـ"بوكيه ورد"، بعد إغلاق عيادتها في القاهرة.. معلومات عن شام الذهبي إبنة أصالة، وخطوبة مونتير، وتامر حسني يشارك جمهوره فيديو من طفولته، وغيرها من الأخبار.