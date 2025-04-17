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حدث بالفن | شطب نجمة ورقص ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة ونجم يثير الجدل

12:11 ص الخميس 17 أبريل 2025
حدث بالفن | شطب نجمة ورقص ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة ونجم يثير الجدل

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نقابة الفنانين السوريين تقرر شطب سلاف فواخرجي من سجلاتها، نسرين طافش تثير الجدل بـ"بوكيه ورد"، بعد إغلاق عيادتها في القاهرة.. معلومات عن شام الذهبي إبنة أصالة، وخطوبة مونتير، وتامر حسني يشارك جمهوره فيديو من طفولته، وغيرها من الأخبار.

شام الذهبي ياسمين عبدالعزيز بدرية طلبة نسرين طافش سلاف فواخرجي أحمد عيد حمزة نمرة تامر حسني خطوبة المونتير عمرو عاكف حكيم حمادة هلال

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