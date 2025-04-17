ليلى علوي ترقص وتغني مع نيللي كريم باحدى المناسبات (صور)

كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة ليلى علوي بصحبة النجمة نيللي كريم باحدى المناسبات التي جمعت بينهما، وذلك في أحدث ظهور لهما.

ونشرت ليلى، صورا مع نيللي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأجواء كانت رائعة جدًا، والموسيقى كانت متناغمة".

وظهرت ليلى علوي وهي ترقص وتغني مع نيللي كريم في هذه المناسبة التي جمت بينهما.

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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