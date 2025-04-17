ياسمين صبري كاجوال وناهد السباعي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأحمر، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح هادئة.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس كاجوال.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة له، وظهر خلالها ببدلة كاجوال.

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

جنا عمرو دياب

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها، صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة، وسط الطبيعية عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.

آية سماحة

خطفت الفنانة آية سماحة، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

نور إيهاب

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب، متابعيها، صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هادئ أبرز ملامحها.