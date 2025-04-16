حقيقة خلاف لوسي مع حمادة هلال بسبب "المداح".. الفنانة ترد

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة لوسي، حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنان حمادة هلال بسبب مسلسل"المداح".

وقالت لوسي، ببرنامج تفاصيل: "حمادة شخص طيب جدا وأبيض ونضيف، والنجاح اللي حققناه في المداح كان نتيجة صفاء النية والكواليس الجميلة".

وعن كواليس أحد مشاهدها في مسلسل "المداح"، أوضحت: "لما حمادة بدأ يصرف الجنية، أنا فعلاً اتشبثت بالأرض، وكان في شيخ بيرش عليا ميه، وحمادة بنفسه كان بيقرأ قرآن من شدة التوتر".

وكشفت لوسي أن شخصية "هند بنت الأحمر" التي قدمتها في المسلسل مبنية على شخصية جنية حقيقية وفقًا لما قرأته خلال استعدادها للدور، قائلة: "أنا ماليش في الطلاسم ولا الأعمال ولا الكلام ده، أنا بتاعة ربنا، بس دخلت العالم ده عشان أفهم الشخصية كويس وأجسدها صح".

وتحدثت أيضًا عن أجواء التصوير، قائلة: "كنا بنصور في كوخ، الباب بيتفتح لوحده، وحصل شبه زلزال لدرجة إن المصور رمى الكاميرا من الرعب".

وأوضحت لوسي أن الرسالة الحقيقية من العمل هي التحذير من الانجراف وراء "العالم السفلي"، مؤكدة أن تلك القوى لا تؤثر إلا على أصحاب النفوس الضعيفة.

وأضافت: "أنا بحب حمادة من قبل ما أشتغل معاه، وكنت حريصة أحضر له حفلة من غير ما يعرف كمفاجأة، وهو كاتب جزء جديد من مسلسل ولي العهد وأتمنى ينفذه لأنه عمل رائع".

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