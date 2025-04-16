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ياسمين عبدالعزيز ترقص وتغني مع بدرية طلبة.. والجمهور: "خسيتي" (صور وفيديو)

10:41 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، مقطع فيديو يجمعها مع الفنانة بدرية طلبة من كواليس اعلانهما الجديد.

ونشرت ياسمين، الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص وتغني معها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدرية بتخمس بس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى قمر، أحسن ممثلة في مصر، أحلى واحدة بتعمل إعلانات، أحلى اتنين كدة كدة، تخمس براحتها بدرية، أكيد لازم تخاف عليكي يا بطل، قمرين والله، وحش الكون كله، سكر، ما شاء الله قمر.. خسيتي جدا الله وأكبر".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، نشرت في وقت سابق مقطعًا من أغنية إعلانها الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "تعرف تعمل كده؟".

يُذكر أن، ياسمين عبد العزيز خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

ياسمين عبدالعزيز بدرية طلبة إنستجرام ياسمين عبدالعزيز مسلسل وتقابل حبيب
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