"كل يوم معك هو عيد حب".. نسرين طافش تثير الجدل بـ"بوكيه ورد"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين صورًا لها وهي بجوار "قطتها" وتحمل "بوكية ورد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل يوم معك هو عيد حب يا ملاكي الحارس".

ونالت الصور، إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "الورد شايل ورد"، "أحلى وردة"، "أجمل ما في الورد"، "قمر أوي يا نسرين".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري.

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