"بالتايجر".. بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس شتوية، عبارة عن جاكيت "تايجر" وبنطال أسود "جلد".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مفيش في حلاوتك"، "قمر وربنا"، "مبهرة أوي"، "بسكوتاية وعسولة"، "أحلى مسا عليكي".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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