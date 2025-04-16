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إيمان العاصي تدعم شام الذهبي في أزمتها الأخيرة.. ماذا قالت؟

08:58 م الأربعاء 16 أبريل 2025

إيمان العاصي

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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إيمان العاصي على دعم صديقتها شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري، بعد أزمتها الأخيرة وإغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في القاهرة.

ونشرت إيمان صورة تجمعها بـ شام، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أنتِ الأفضل في مسيرتكِ المهنية، وتعملين بجد، وأنا فخورة بكِ جدًا، لديكِ أنقى روح".

يذكر أن وزارة الصحة قررت الغلق الإداري لمركز تجميل يحمل اسم "dao derma" لمؤسسته شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، لحين تلافي المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن سبب إصدار قرار "الغلق الإداري" يعود إلى مخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، ووجود أجهزة ليزر غير مُرخَّصة، وبعض الأدوية غير المُسجَّلة.

ايمان العاصي على انستجرام

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إيمان العاصي شام الذهبي أصالة نصري انستجرام إيمان العاصي إغلاق عيادة شام الذهبي في القاهرة
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