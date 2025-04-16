أحدث جلسة تصوير لـ مايا دياب في هولندا.. والجمهور يعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء تواجدها في هولندا.

ونشرت مايا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حياتي أنا"، "جمالك خيالي"، "مفيش اجمل من هالطلة"، "عيونك قمر يا حياتي".

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يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MYMAYAV"، وهي "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".

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