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أصيبت بالعمى المؤقت .. معلومات عن سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السوريين

08:15 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    سولاف في دمشق (2)
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    سولاف فواخرجي واسرتها
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    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
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    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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    سولاف فواخرجي
  • عرض 17 صورة
    سولاف في دمشق
  • عرض 17 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 17 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
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    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2)
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    سولاف فواخرجي في مسلسل ليالي روكسي (4)
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    سولاف فواخرجي في مسلسل ليالي روكسي (2)
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    سولاف فواخرجي في مسلسل ليالي روكسي (3)
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    الفنانة السورية سولاف فواخرجي في مسرح نجيب الريحاني (3)
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    الفنانة السورية سولاف فواخرجي في مسرح نجيب الريحاني (1)
  • عرض 17 صورة
    الفنانة السورية سولاف فواخرجي
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    سولاف فواخرجي في مسلسل ليالي روكسي
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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب صور قرار بشطبها من نقابة الفنانين السوريين.

وتعرضت سلاف فواخرجي لانتقادات لاذعة من الشعب السوري بسبب تصريحاتها عن الرئيس الهارب بشار الأسد والجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا.

نقابة الفنانين السوريين، أصدرت اليوم الأربعاء، قرارا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها بسبب ما وصفته النقابة بـ "خروجها عن أهدافها، وإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري".

ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن الفنانة السورية سلاف فواخرجي:

- سولاف ممثلة سورية درست بكلية الآداب جامعة دمشق قسم الآثار.

- لديها من الأبناء اثنين هما علي وحمزة.

- التحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية.

- بدأت مشوارها الفني في السنة الثالثة من كلية الآداب حينما لعبت دور البطولة في فيلم (الترحال، سلمى).

- قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

- شاركت في مسلسلات (أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع، الكندوش، عنبر 6).

- كما شاركت أفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى، سلمى).

- قالت في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن مشاهد سجن صيدنايا مؤذية وبعضها مفبركة.

- دعمت بشار الأسد وأكدت كان صمام الأمان لسوريا لمدة 14 سنة

- أصيبت بالعمى لمدة ساعة بحسب تصريحاتها في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس".

- انفصلت عن زوجها الفنان وائل رمضان عام 2022 بعد زواج دام 23 عاما.

- كشفت عن تعرضها لمحاولات خطف أطفالها واغتيالها في السودان بسبب آرائها السياسية، وذلك في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة".

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سلاف فواخرجي نقابة الفنانين السوريين شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين
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